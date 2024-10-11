Глава компании NiceHash высказался о важной роли биткоина в современном финансовом мире

Генеральный директор NiceHash Владимир Хозяин в недавнем интервью на словенском финансовом подкасте Popkast обсудил развитие биткоина с момента его появления и его огромное влияние на мировую финансовую систему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии