Коннор Хеллибак: «Виннипег» близок к тому, чтобы побеждать сериями и стать династией»

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак поделился мнением о перспективах клуба. Команда уступила в серии плей-офф Кубка Стэнли «Монреалю» (0-4).
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