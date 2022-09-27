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Сбербанк продаст квартиры в сданных после перехода от недобросовестных застройщиков ЖК

Сбербанк продаст квартиры в сданных после перехода от недобросовестных застройщиков ЖК

РИАМО - 27 сен. Сбербанк выставил на продажу около 400 квартир и машино-мест в жилых комплексах «Гвардейский» и ЖК «Котельнические высотки», которые расположены, соответственно, в пешей доступности от ж/д станции Сходня и метро «Котельники».

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