⚡️ Почти 20 сёл Сакского района остались без газа Из‑за внештатной ситуации на ГРС приостановлена подача газа в сёла Долинка, Журавли, Митяево, Листовое, Шелковичное, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Зерновое, Ильинка, Сизовка, Вершинное, Карьерное, Охотниково, Орлянка, Наумовка, Виноградово, Рунное, Громовка.
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