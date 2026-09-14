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test mazurok

2 подписчика

⚡️ Почти 20 сёл Сакского района остались без газа Из‑за внештатной ситуации на ГРС приостановлена подача газа в сёла Долинка, Журавли, Митяево, Листовое, Шелковичное, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Зерновое, Ильинка, Сизовка, Вершинное, Карьерное, Охотниково, Орлянка, Наумовка, Виноградово, Рунное, Громовка.

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