Эксперт Мясников рассказал, почему не стоит торопиться с покупкой флагманов

Представленные в начале 2022 года флагманы китайских компаний еще не поступили в официальную российскую розницу, но первые пользователи и техноблогеры, которые заказали гаджеты из Китая отмечают их нестабильность, перегрев, сырое ПО и даже брак.
Представленные в начале 2022 года флагманы китайских компаний еще не поступили в официальную российскую розницу, но первые пользователи и техноблогеры, которые заказали гаджеты из Китая отмечают их нестабильность, перегрев, сырое ПО и даже брак.
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