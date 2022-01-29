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Эксперт Мясников рассказал, почему не стоит торопиться с покупкой флагманов

Эксперт Мясников рассказал, почему не стоит торопиться с покупкой флагманов

Представленные в начале 2022 года флагманы китайских компаний еще не поступили в официальную российскую розницу, но первые пользователи и техноблогеры, которые заказали гаджеты из Китая отмечают их нестабильность, перегрев, сырое ПО и даже брак.

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