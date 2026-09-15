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Регионы России

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«Квантум Парк» начал продажи российских сверхпроводниковых квантовых компьютеров SnowDrop

«Квантум Парк» начал продажи российских сверхпроводниковых квантовых компьютеров SnowDrop

Каждый SnowDrop включает квантовый сопроцессор, криогенную систему считывания, российский криостат YARANGA с управлением сигналами, электронику для контроля кубитов и программную среду для запуска квантовых алгоритмов.

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