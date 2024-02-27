Доходный дом банкира Генриха Блокка на Невском признали памятником

Фасады и помещения с декоративно-художественной отделкой хорошо сохранились до наших дней. Доходный дом банкира Генриха Блокка на Невском проспекте, 65 включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
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