В Госдуме предложили разрешить автомобилям инвалидов ездить по выделенке

Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике от ЛДПР, предложил внести поправки в правила дорожного движения, чтобы разрешить инвалидам первой группы, а также транспортным средствам, перевозящим инвалидов и детей-инвалидов, использовать выделенные полосы.
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