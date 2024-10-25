В Госдуме предложили разрешить автомобилям инвалидов ездить по выделенке

Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике от ЛДПР, предложил внести поправки в правила дорожного движения, чтобы разрешить инвалидам первой группы, а также транспортным средствам, перевозящим инвалидов и детей-инвалидов, использовать выделенные полосы.