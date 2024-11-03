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SHOT: выплату за находку кота-бизнесмена в Перми подняли до 100 тыс. рублей

Вознаграждение для нашедшего кота-бизнесмена в Перми теперь составляет 100 тысяч рублей. Василий Кучумов, хозяин Барсика, переживает, что, так как в городе пошел снег, животное может замерзнуть, сообщает SHOT.

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