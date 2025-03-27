Стресс назвали провокатором нескольких смертельно опасных болезней

Длительный стресс может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая развитие таких смертельно опасных болезней, как гипертония, ишемическая болезнь сердце или язва, предупредила невролог Ольга Зинчева.
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