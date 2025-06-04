Поставки пшеницы из России в Турцию достигли максимума в 2025

Поставки пшеницы из России в Турцию по итогам апреля 2025 года выросли в полтора раза по сравнению с мартом, достигнув максимального уровня с июня прошлого года, свидетельствуют данные турецкой статистической службы.
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