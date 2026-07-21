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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трансфер Роджерса за 117 млн фунтов – рекордный для «Челси». Морган стал самым дорогим английским футболистом в истории, опередив Андерсона

Морган Роджерс стал самым дорогим новичком « Челси ».  23-летний полузащитник перешел в лондонский клуб из «Астон Виллы» и подписал контракт до 2033 года.

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