Нейробиолог Брежестовский: ДНК белка долго лежала в холодильнике лауреата Нобеля

Ген белка, с которого началась оптогенетика (управление нейронами с помощью света), после открытия попал сразу в несколько лабораторий, включая лабораторию нобелевского лауреата 2008 года Роджера Тсиена.
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