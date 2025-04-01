В народном календаре 1 апреля — Дарья Грязная, так что с лужами проблем быть не должно. И не забудьте поставить домовенку блюдечко с молоком и печенюшку.
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В народном календаре 1 апреля — Дарья Грязная, так что с лужами проблем быть не должно. И не забудьте поставить домовенку блюдечко с молоком и печенюшку.