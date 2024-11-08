Основатель Группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о встрече в Китае с Леонидом Слуцким и его ассистентом Василием Березуцким.
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