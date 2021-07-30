Американцы из-за гнева антипрививочников стали тайно вакцинироваться от коронавируса

Споры о вакцинах против COVID-19 настолько поляризовали американское общество, что некоторые люди из-за страха негативной реакции со стороны своих друзей и семьи, которые выступают против вакцинации, делают тайные прививки от коронавируса .
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