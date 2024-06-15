Раду Казаку: "Днестровский договор очень помог Молдове и Украине"

Днестровский договор очень помог Молдове и Украине в их сотрудничестве. Такое мнение высказал замдиректора Агентства Apele Moldovei Раду Казаку, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.
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