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В Солнечногорске провели конференцию для педагогов округа

В Солнечногорске провели конференцию для педагогов округа

Педагоги школ городского округа Солнечногорск собрались на августовскую конференцию. Все учителя, работающие по обновленным Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), с 1 сентября должны пройти курсы повышения квалификации.

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