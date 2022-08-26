В Солнечногорске провели конференцию для педагогов округа

Педагоги школ городского округа Солнечногорск собрались на августовскую конференцию. Все учителя, работающие по обновленным Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), с 1 сентября должны пройти курсы повышения квалификации.
Педагоги школ городского округа Солнечногорск собрались на августовскую конференцию. Все учителя, работающие по обновленным Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), с 1 сентября должны пройти курсы повышения квалификации.
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