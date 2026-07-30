Габделганиев: Зәй эшмәкәрләре үсәргә әзер

Зәй муниципаль районына эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы вәкаләтле вәкилнең иҗтимагый кабул итү бүлмәсе җитәкчесе Евгений Безроднов һәм «Бизнес коррупциягә каршы» иҗтимагый үзәге җитәкчесе Динә Исхакова килде, дип хәбәр итә ТР рәисе каршындагы Эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил матбугат хезмәте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии