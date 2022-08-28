Хеджирование рисков. Почему не стоит инвестировать в юань

В период высокой инфляции рассматривать юань в качестве инвестиций не стоит, однако он может стать отличным инструментом хеджирования рисков при волатильности рубля, заявил агентству «Прайм» старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.