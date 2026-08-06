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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Если публичный человек избегает людей, он либо мудак, либо чего-то не понимает. Мы несем ответственность перед теми, кто воспитан на нас»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своем плотном рабочем графике и отношении к популярности. — Давайте о вашем графике.

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