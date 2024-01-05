Залужный рассказал представителю НАТО о сложной ситуации на фронте

РИАМО - 5 янв. Сегодняшняя обстановка на фронте для Украины остается сложной, заявил украинский главком Валерий Залужный в беседе с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, пишет РИА Новости.
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