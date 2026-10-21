Дженни Сток. «Улыбашка» Победитель в категории «Рыбы и другие подводные обитатели» © Jenny Stock/The Comedy Wildlife Photography AwardsРисовый угорь — обитатель залитых полей Восточной и Юго-Восточной Азии и первое позвоночное, у которого наука обнаружила смену пола.
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