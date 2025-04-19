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Готовы достать оружие: диаспора объявила охоту на русских из-за наклеек на авто

Готовы достать оружие: диаспора объявила охоту на русских из-за наклеек на авто

Русский компас Фото: скрин видео тг-канал "Русская община". Скандал на северной земле: "Русская Община" встала поперёк горла диаспоре.

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Комментарии
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NA BAT
НЕУЖЕЛИ  ЗАБЫЛИ?   РУССКИЕ  СВОИХ  НЕ  БРОСАЮТ!!! ☝️ ☝️ ☝️
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6 час.
Виктор Онегин
Я не понимаю есть законы у российской ячейки должен быть адвокат. Наклейка не противоречит закону -тащите их в суд. Угроза -тащите их в суд. 21 век а у нас всё по старинке меряются у кого толще. А статья не о чём . Наклейку повесили а председателя даже нет ,значит и регистрации нет значит и организации нет. Надо проверять ,может это фейк от заинтересованного в разжигании национальной ненависти? Та же англичанка через украинцев забрасывает такие новости в российский контент. Вот все поднятые темы в статье должны решать силовики. Вот если после обращения к ним нет принятых мер,тогда надо разбираться кто крышует силовиков. Давно уже всем понятно что вся этв возня идёт от пятой колонны в российском истеблишменте
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4 час.
СП
Сергей Потемкин
А что рукайцы ?
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36 мин.
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