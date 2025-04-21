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Клиенты банков начали массово жаловаться на блокировки переводов

Клиенты банков начали массово жаловаться на блокировки переводов

Количество претензий выросло сразу на 30% по сравнению с прошлым годом.После введения ЦБ обновлённых правил борьбы с мошенничеством в финансовой отрасли резко увеличилась доля обращений пользователей, недовольных ограничениями при проведении банковских операций.

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