Клиенты банков начали массово жаловаться на блокировки переводов

Количество претензий выросло сразу на 30% по сравнению с прошлым годом.После введения ЦБ обновлённых правил борьбы с мошенничеством в финансовой отрасли резко увеличилась доля обращений пользователей, недовольных ограничениями при проведении банковских операций.
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