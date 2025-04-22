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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид – 10-й игрок в истории НХЛ с 6 или более матчами в плей-офф с 4+ очками. Он набрал 1+3 в 1-й игре серии с «Кингс»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (1+3) очка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса» (5:6).

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