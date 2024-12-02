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СССР - ИМПЕРИЯ ДОБРА!

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Новая сверхдальная ракета для СУ-57.

Новая сверхдальная ракета для СУ-57.

4070 прочтений 20 ноября Советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель -перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 с РЛС РП-31 и ракетами Р-33 был принят на вооружение 6 мая 1981.

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