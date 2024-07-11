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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Си Джей Брайс стал игроком «Енисея»

Атакующий защитник (27 лет, 196 см) официально подписал контракт с «Енисеем». Сезон-23/24 Си Джей провел в «Парме», которую покинул в начале июля.

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