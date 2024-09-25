Аналитики Cointelegraph прогнозируют сильный рост NEAR

Стоимость токена NEAR продолжает расти, демонстрируя 57% прирост за последние восемь недель. Аналитики выделяют следующие ключевые факторы бычьего ралли: Шардинг: NEAR Protocol внедрил технологию шардинга, которая позволяет сети масштабироваться без ущерба для безопасности и децентрализации.