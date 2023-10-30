Тьюторов предлагают приравнять к воспитателям

В Минтруде предлагают установить тождества наименования должностей «тьютор» и «воспитателей». Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на сайте федерального проекта нормативных правовых актов.
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