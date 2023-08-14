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Павел Дуров хочет сделать в Telegram бесплатные «сторис»

Павел Дуров хочет сделать в Telegram бесплатные «сторис»

Павел Дуров хочет сделать в Telegram бесплатные «сторис» Владислав ВислПавел Дуров, основатель Telegram, объявил о планах по постепенному внедрению функции «историй» (stories) для всех пользователей мессенджера в связи с десятилетием платформы.

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