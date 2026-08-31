На строительных объектах в Кронштадте выявили восемь нелегальных мигрантов

В Кронштадте сотрудники полиции провели проверку соблюдения миграционного законодательства на строительных объектах.
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