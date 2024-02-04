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Журналист Хинкл понадеялся, что Карлсон в России возьмет интервью у Путина

Журналист Хинкл понадеялся, что Карлсон в России возьмет интервью у Путина

Журналист Джексон Хинкл понадеялся на то, что бывший ведущий телевизионного канала Fox News Такер Карлсон, замеченный на балете «Спартак» в Большом театре, возьмет в России интервью у президента страны Владимира Путина.

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