Блогер Даньдань за 5 минут эфира с ВЭФ продала товары из РФ на 17 млн рублей

Китайский блогер Даньдань (Ян Жуньсинь) продала товары, произведенные в России, на более чем 1 млрд рублей в рамках российско-китайского онлайн-фестиваля «Сделано в России» на полях XI Восточного экономического форума (ВЭФ).
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