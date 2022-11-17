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Рогов: ВСУ обстреляли из РСЗО гражданские объекты у линии соприкосновения в Запорожье

По линии соприкосновения в Запорожской области нанесены удары ВСУ. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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