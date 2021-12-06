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Первой жене алиментов платит в разы больше, чем второй: «Там подросток!». И с годами ситуация не меняется

Первой жене алиментов платит в разы больше, чем второй: «Там подросток!». И с годами ситуация не меняется

Первой жене алиментов платит в разы больше, чем второй: «Там подросток!». И с годами ситуация не меняется— …Подавать на алименты официально смысла нет, бывший муж – бизнесмен, индивидуальный предприниматель! – рассказывает тридцатилетняя Марьяна.

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