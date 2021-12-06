Первой жене алиментов платит в разы больше, чем второй: «Там подросток!». И с годами ситуация не меняется— …Подавать на алименты официально смысла нет, бывший муж – бизнесмен, индивидуальный предприниматель! – рассказывает тридцатилетняя Марьяна.