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В Сестрорецке открылись два новых сквера

В Сестрорецке открылись два новых сквера

Как сообщили в комитете по благоустройству Петербурга, в сквере Петра Великого на площади Свободы обновили юго-восточную часть.

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