Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Джейсон Тейтум сделал становую тягу 225 кг на 5 повторений

Джейсон Тейтум сделал становую тягу 225 кг на 5 повторений

Легкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум продемонстрировал силовые показатели, готовясь к предстоящему сезону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх