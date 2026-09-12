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Банк России впервые с весны 2025 года сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Банк России впервые с весны 2025 года сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Совет директоров Центрального банка Российской Федерации на заседании 11 сентября решил оставить ключевую ставку без изменений на уровне 14,00% годовых.

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