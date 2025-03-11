❗️⚡️Делегация МО России провела переговоры с представителями МО Израиля, о чем свидетельствуют данные Flightradar24.
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❗️⚡️Делегация МО России провела переговоры с представителями МО Израиля, о чем свидетельствуют данные Flightradar24.