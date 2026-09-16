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Индия: Должностные лица Управления аэропортов Пакистана объявили, что воздушное пространство...

Индия: Должностные лица Управления аэропортов Пакистана объявили, что воздушное пространство Пакистана будет оставаться закрытым для всех авиакомпаний, принадлежащих и управляемых Индией, до 23 октября на фоне сохраняющейся дипломатической и военной напряженности между Индией и Пакистаном.

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