Орловца Чеплова задержали в Турции по подозрению в убийстве авторитета Японца

Николай Чеплов — в большей степени известный жителям Орловской области как владелец магазинов «Сберегайка», несколько дней назад был задержан в Турции по подозрению в убийстве, совершённом группой лиц четверть века назад.
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