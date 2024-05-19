Вышли в образе: Бондарчук в роли профессора, Гагарина — писательницы

Егор Крид стал артистом десятилетия по версии «Жара Music Awards». Герой Федора Бондарчука профессор психиатрии Мещерский запирает в подвале жертв и их обидчиков в сериале «Калимба», премьера которого состоялась в «Октябре».
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