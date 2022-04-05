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Три девушки из Уссурийска прошли отбор на конкурс красоты "Мисс Восток России 2022"

Три девушки из Уссурийска прошли отбор на конкурс красоты "Мисс Восток России 2022"

3 апреля в зале "Феско Холла" прошли отборочные туры конкурса красоты "Мисс Восток России 2022". Заявки подали 120 девушек от 15 до 24 лет со всего Дальнего Востока.

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