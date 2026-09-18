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Царьград

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Продюсер о концерте Канье Уэста: "Будет попахивать уголовной статьёй"

Продюсер о концерте Канье Уэста: "Будет попахивать уголовной статьёй"

Не утихает скандал вокруг выступления в России американского рэпера Канье Уэста. Теперь на сайте концертного тура артиста больше нет ни Санкт-Петербурга, ни любого другого города России.

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