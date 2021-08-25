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Медики предупредили тамбовчан о скором начале сезона гриппа и простуды

Медики предупредили тамбовчан о скором начале сезона гриппа и простуды

Как правило осенью начинается сезон гриппа и простуд. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ вакцинацией против гриппа должно быть охвачено не менее 60% от численности населения России, а охват прививками лиц, относящихся к группам риска, должен составлять не менее 75%.

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