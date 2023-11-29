Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

У японцев много особенностей: детей они воспитывают иначе, чем это делают в Европе. Вполне возможно, именно этот факт делает Японию такой крутой и успешной страной, побывать в которой мечтают практически все.
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