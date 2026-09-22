Права США на Гренландию, порядок приёма в вузы и НДС на операции

- Президент США Дональд Трамп заключил соглашение с Данией и Гренландией, предоставляющее Вашингтону постоянные военные права на арктическом острове; - В 2025 году в мире продано около 7 тыс.
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