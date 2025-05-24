Все, что мы знаем о грядущем альбоме Lorde ‘Virgin’

Лето Лорде (Lorde) на носу: 27 июня выйдет четвертый альбом поп-звезды Virgin. Прошло четыре года с момента выхода ее последнего альбома Solar Power, и выход 28-летней исполнительницы в перерывах между альбомами, как правило, довольно минимален.