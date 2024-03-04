Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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За летающим автомобилем Alef Aeronautics выстроилась очередь

За летающим автомобилем Alef Aeronautics выстроилась очередь

Alef Aeronautics, компания по производству летающих автомобилей, поддерживаемая SpaceX, сообщает, что получила 2850 предварительных заказов на свой футуристический электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

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