За летающим автомобилем Alef Aeronautics выстроилась очередь

Alef Aeronautics, компания по производству летающих автомобилей, поддерживаемая SpaceX, сообщает, что получила 2850 предварительных заказов на свой футуристический электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).
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